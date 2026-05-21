Francoforte: scambi negativi per Teamviewer

(Teleborsa) - Composto ribasso per Teamviewer , in flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Teamviewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,7%, rispetto a +1,13% del MDAX ).





Lo status tecnico di breve periodo di Teamviewer mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,772 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,612. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,932.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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