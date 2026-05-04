Francoforte: allunga il passo Teamviewer
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Teamviewer, che mostra una salita bruciante del 4,26% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer rispetto all'indice.
Nel breve periodo, Teamviewer presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5,007 Euro e supporto a 4,867. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 5,147.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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