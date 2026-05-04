Francoforte: allunga il passo Teamviewer

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Teamviewer , che mostra una salita bruciante del 4,26% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer rispetto all'indice.





Nel breve periodo, Teamviewer presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5,007 Euro e supporto a 4,867. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 5,147.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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