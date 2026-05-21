Londra: performance negativa per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Retrocede il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , con un ribasso dell'1,92%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marks & Spencer rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Marks & Spencer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,503 sterline e primo supporto individuato a 3,372. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,634.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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