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Londra: performance negativa per Burberry

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Burberry
Ribasso per la maison del lusso inglese, che presenta una flessione del 2,24%.
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