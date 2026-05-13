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Londra: movimento negativo per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che sta segnando un calo dell'1,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marks & Spencer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Marks & Spencer mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,989 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,099. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,948.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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