Londra: movimento negativo per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che sta segnando un calo dell'1,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marks & Spencer , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Marks & Spencer mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,989 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,099. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,948.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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