Londra: balza in avanti Marks & Spencer

(Teleborsa) - Seduta positiva per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che avanza bene dell'1,93%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Marks & Spencer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,32%, rispetto a +1,19% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le tendenza di medio periodo di Marks & Spencer si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,358 sterline. Supporto stimato a 3,287. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,429.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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