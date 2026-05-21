Londra: scambi negativi per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Ribasso per la società di prodotti e tecnologie medicali , che presenta una flessione del 2,24%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ConvaTec Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di ConvaTec Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,151 sterline. Supporto visto a quota 2,035. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,267.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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