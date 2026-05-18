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Londra: scambi negativi per Persimmon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Persimmon
Seduta in ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico, che mostra un decremento del 2,05%.
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