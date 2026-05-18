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Londra: scambi negativi per Persimmon
Migliori e peggiori
,
In breve
18 maggio 2026 - 09.50
Seduta in ribasso per il
principale costruttore immobiliare britannico
, che mostra un decremento del 2,05%.
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