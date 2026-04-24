Londra: rosso per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Retrocede la società di prodotti e tecnologie medicali , con un ribasso del 2,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ConvaTec Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di ConvaTec Group evidenzia un declino dei corsi verso area 2,159 sterline con prima area di resistenza vista a 2,217. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,139.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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