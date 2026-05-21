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Londra: seduta difficile per ConvaTec Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta difficile per ConvaTec Group
Scende sul mercato la società di prodotti e tecnologie medicali, che soffre con un calo del 7,33%.
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