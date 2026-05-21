Madrid: andamento negativo per Banco Santander

(Teleborsa) - Sottotono la banca spagnola , che passa di mano con un calo dell'1,98%.



Il trend di Banco Santander mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' istituto di credito spagnolo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,57 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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