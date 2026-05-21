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Madrid: movimento negativo per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Banco Santander
Pressione sulla banca spagnola, che tratta con una perdita dell'1,92%.
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