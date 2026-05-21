New York: movimento negativo per Valero Energy
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di etanolo, che mostra un decremento del 3,66%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Valero Energy subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Valero Energy, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 251,6 USD. Primo supporto visto a 239,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 235.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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