Milano 17:35
49.169 -0,03%
Nasdaq 20:09
29.398 +0,34%
Dow Jones 20:09
50.303 +0,59%
Londra 17:35
10.443 +0,11%
Francoforte 17:35
24.607 -0,53%

New York: movimento negativo per Valero Energy

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Valero Energy
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di etanolo, che mostra un decremento del 3,66%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Valero Energy subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Valero Energy, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 251,6 USD. Primo supporto visto a 239,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 235.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```