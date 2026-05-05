Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Metlen Energy & Metals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Metlen Energy & Metals rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Metlen Energy & Metals è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 37,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 35,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 38,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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