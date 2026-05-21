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PhillyFed USA in maggio

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PhillyFed USA in maggio
USA, PhillyFed in maggio pari a -0,4 punti, in calo rispetto al precedente 26,7 punti (la previsione era 17,6 punti).
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