Milano 17:27
52.463 +1,66%
Nasdaq 17:27
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Dow Jones 17:27
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Londra 17:27
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USA, Ordini industria (MoM) in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Ordini industria (MoM) in maggio
USA, Ordini industria in maggio su base mensile (MoM) -1,3%, in calo rispetto al precedente +5,3% (la previsione era -1,7%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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