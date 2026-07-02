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USA, Ordini industria (MoM) in maggio
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02 luglio 2026 - 16.05
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Ordini industria in maggio su base mensile (MoM) -1,3%
, in calo rispetto al precedente +5,3% (la previsione era -1,7%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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