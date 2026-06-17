Milano 17:35
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Vendite dettaglio USA (MoM) in maggio

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Vendite dettaglio USA (MoM) in maggio
USA, Vendite dettaglio in maggio su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,5%).
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