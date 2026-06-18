Appuntamenti macroeconomici del 18 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 18/06/2026
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 25,8K unità; preced. 8,3K unità)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 18,5 Mld Euro; preced. 15 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,8%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 11,4 punti; preced. -0,4 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 229K unità)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 108 Mld piedi cubi)
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