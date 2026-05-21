Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , con una variazione percentuale del 2,02%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,3%, rispetto a +2,36% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 92,03 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 89,23. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 87,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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