Piazza Affari: balza in avanti Sesa
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, con una variazione percentuale del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Sesa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,3%, rispetto a +2,36% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 92,03 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 89,23. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 87,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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