Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sesa rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Sesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 90,73 Euro e primo supporto individuato a 86,78. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 94,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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