Piazza Affari: giornata depressa per DiaSorin
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda produttrice di apparati diagnostici, con una flessione dell'1,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DiaSorin, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società biotecnologica, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 67,82 Euro. Primo supporto visto a 65,64. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 64,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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