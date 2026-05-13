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Piazza Affari: brillante l'andamento di DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di DiaSorin
Rialzo marcato per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che tratta in utile del 2,96% sui valori precedenti.
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