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Piazza Affari: giornata depressa per DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per DiaSorin
Seduta in ribasso per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che mostra un decremento dell'1,80%.
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