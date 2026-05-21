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Piazza Affari: rosso per Unicredit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Unicredit
Ribasso per l'istituto di credito, che presenta una flessione del 2,27%.
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