Milano 10:04
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Dow Jones 16-giu
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Londra 10:04
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Piazza Affari: rosso per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Stellantis
Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta con una perdita del 2,09%.
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