Milano 10:51
49.160 -0,04%
Nasdaq 20-mag
29.298 0,00%
Dow Jones 20-mag
50.009 +1,31%
Londra 10:51
10.423 -0,09%
Francoforte 10:51
24.792 +0,22%

Piazza Affari: scambi in positivo per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: scambi in positivo per Avio
Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 3,50% sui valori precedenti.
Condividi
```