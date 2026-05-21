Stellantis, punta a 190 miliardi di ricavi e margine Aoi al 7% al 2030

(Teleborsa) - Stellantis
ha presentato oggi FaSTLAne 2030, il suo piano strategico
quinquennale da 60 miliardi di euro per accelerare la crescita e i profitti. Durante la sessione pomeridiana dedicata agli aspetti finanziari dell’Investor Day 2026
, Stellantis presenta il quadro finanziario a supporto del suo piano strategico FaSTLAne 2030, incluso il contributo di Stellantis Financial Services e gli obiettivi finanziari a lungo termine dell’Azienda.
Stellantis ha stabilito chiari obiettivi finanziari per promuovere una crescita redditizia a lungo termine, accelerare la creazione di valore strutturale, mantenere la flessibilità finanziaria e generare rendimenti sostenibili per gli azionisti.
In dettaglio, ricavi
previsti in crescita da €154 miliardi nel 2025 a €190 miliardi entro il 2030; atteso margine AOI
del 7% entro il 2030, con miglioramenti significativi nel breve termine; flusso di cassa industriale
positivo nel 2027, in crescita fino a €6 miliardi nel 2030; riduzione dei costi
di 6 miliardi entro il 2028 (rispetto al 2025), in ulteriore aumento fino al 2030 grazie al programma di creazione di valore.Stellantis Financial Services
(SFS) rappresenta un motore di crescita strategico per l’Azienda, con un contributo sempre più significativo alla redditività e al flusso di cassa. Le attività negli Stati Uniti hanno già registrato una rapida espansione e continueranno a costituire la principale area di crescita. Stellantis prevede ulteriori opportunità di crescita globale, anche nel settore assicurativo e in altri servizi a valore aggiunto per i clienti. Le entità SFS gestiscono già oltre 85 miliardi di euro di crediti netti, attraverso cinque captive consolidate e sei joint venture consolidate nei principali mercati globali. Il business offre un rilevante potenziale di crescita, con un contributo atteso di oltre 1,5 miliardi di euro di AOI al 2030
e un ritorno sul capitale proprio a medio termine in linea con i benchmark di settore.