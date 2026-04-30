Stellantis torna all'utile netto nel primo trimestre, ricavi in crescita (+6%): guidance confermata

(Teleborsa) - Stellantis ha archiviato il primo trimestre 2026 con un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari, segnando il ritorno alla redditività dopo la perdita netta di 387 milioni registrata nel primo trimestre 2025. I ricavi netti sono saliti del 6% a 38,1 miliardi di euro, con i volumi consolidati in crescita del 12% a 1,361 milioni di unità. L'utile netto si è attestato a 377 milioni di euro. L'utile operativo rettificato (AOI) è triplicato a 1,0 miliardo (da 327 milioni), con un margine AOI al 2,5% (+160 bps).



Il flusso di cassa industriale è rimasto negativo per 1,9 miliardi – fisiologico nel primo trimestre – ma in miglioramento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante circa 700 milioni di euro di uscite legate a oneri contabilizzati nel secondo semestre 2025. La liquidità industriale disponibile si è attestata a 44,1 miliardi (28% dei ricavi su base annua), all'interno del range obiettivo del 25-30%. Nel trimestre Stellantis ha rafforzato il bilancio con l'emissione di obbligazioni ibride perpetue per 5 miliardi di euro in tre tranche.



Per area geografica, il Nord America ha trainato la crescita con vendite in aumento del 6% (contro un mercato USA in calo del 6%) portando la quota al 7,9% (+80 bps), con Ram (+20%) come marchio più in crescita nella regione. In Europa allargata le vendite sono salite del 5% (+8% includendo Leapmotor), con quota EU30 al 17,5% e leadership confermata nei veicoli commerciali leggeri al 28,7%. Il Sud America mantiene la leadership regionale con quota al 21,1%, nonostante un lieve calo. In Medio Oriente e Africa la quota è salita all'11,5% (+50 bps) in un mercato in contrazione.



Il CEO Antonio Filosa ha dichiarato: "I prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore e siamo fiduciosi che i 10 nuovi veicoli previsti per il 2026 consentiranno di consolidare questo slancio. La nostra priorità è chiara: mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo".



Stellantis ha confermato la guidance 2026: ricavi netti in crescita a metà cifra singola, margine AOI a bassa cifra singola e flusso di cassa industriale in miglioramento anno su anno, con free cash flow industriale positivo atteso nel 2027. L'Investor Day è previsto il 21 maggio ad Auburn Hills.

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