Leapmotor, nel primo trimestre ricavi in crescita ma chiude in rosso: pesa il calo dei margini

(Teleborsa) - La casa automobilistica cinese Leapmotor è tornata in perdita nel primo trimestre 2026 nonostante la forte crescita delle consegne: ricavi a 10,8 miliardi di yuan (circa 1,4 miliardi di euro, +8% su anno), perdita netta a 390 milioni di yuan (circa 49 milioni di euro) contro un utile di 360 milioni nel trimestre precedente. Il margine lordo scende al 9,4% dal 14,9% di un anno fa per effetto del mix prodotto e del calo dei ricavi da partnership strategiche.



Le consegne sono cresciute del 25,8% a 110.155 unità, con le vendite estere record a 40.901 unità (+442%), pari al 37% del totale. L'Europa è il principale mercato internazionale: 23.300 immatricolazioni in 16 paesi (+726,5%), con l'Italia in forte accelerazione a 11.637 targhe nel trimestre (+4.642%) trainate dagli incentivi.



Ad aprile, intanto, il gruppo ha raggiunto un nuovo massimo mensile a 71.387 unità (+74%). Per il resto dell'anno sono attesi il lancio del SUV A10 in Europa nel terzo trimestre e la prevendita del monovolume D99 in Cina da giugno.



Sul fronte industriale, infine, Stellantis e Leapmotor hanno confermato l'intenzione di avviare la produzione del B10 a Saragozza già nel 2026 e di un C-SUV Opel nel 2028, con possibile trasferimento dello stabilimento di Villaverde a Madrid alla joint venture.

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