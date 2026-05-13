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BYD tratta con Stellantis e altre aziende per l'acquisto di stabilimenti europei

Finanza
BYD tratta con Stellantis e altre aziende per l'acquisto di stabilimenti europei
(Teleborsa) - BYD, colosso cinese dei veicoli elettrici che è sotto pressione in Cina per la competizione sui prezzi, sta negoziando con Stellantis e altre case automobilistiche europee per l'acquisizione di stabilimenti sottoutilizzati nella regione. Lo ha detto l'Executive Vice President Stella Li in un evento a Londra, secondo quanto riportato da Bloomberg.

BYD sta valutando potenziali accordi per l'acquisizione di stabilimenti in paesi come l'Italia e preferirebbe gestire gli stabilimenti direttamente piuttosto che tramite joint venture.

"Stiamo parlando non solo con Stellantis, ma anche con altre aziende - ha dichiarato Li a margine della conferenza "Future of the Car" del Financial Times - Stiamo cercando qualsiasi stabilimento disponibile in Europa perché vogliamo sfruttare questo tipo di capacità produttiva inutilizzata".

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