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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Sottotono il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un calo dell'1,01%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 95,2. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 103,62 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 92,39.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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