Milano 17:35
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Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dell'1,38% alle 19:30

Il Dow Jones allunga a 49.536,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dell'1,38% alle 19:30
Risultato positivo dell'1,38% per l'indice del principale listino USA alle 19:30, che continua gli scambi a 49.536,43 punti.
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