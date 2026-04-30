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Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dell'1,38% alle 19:30
Il Dow Jones allunga a 49.536,43 punti
In breve
,
Finanza
30 aprile 2026 - 19.30
Risultato positivo dell'1,38% per l'indice del principale listino USA alle 19:30, che continua gli scambi a 49.536,43 punti.
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