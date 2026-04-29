Francoforte: in forte denaro Symrise

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di aromi e profumi , che mostra una salita bruciante del 4,00% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Symrise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Symrise rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Symrise restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 76,93 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 75,47. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 74,57, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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