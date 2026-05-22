Francoforte: positiva la giornata per Gerresheimer

(Teleborsa) - Bene la società di packaging , con un rialzo dell'1,86%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,67%, rispetto a +0,44% del MDAX ).





Lo status tecnico del produttore di contenitori è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,44 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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