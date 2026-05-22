Francoforte: positiva la giornata per Gerresheimer
(Teleborsa) - Bene la società di packaging, con un rialzo dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,67%, rispetto a +0,44% del MDAX).
Lo status tecnico del produttore di contenitori è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,44 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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