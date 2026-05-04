Francoforte: performance negativa per Deutsche Post

(Teleborsa) - Sottotono l' operatore postale tedesco , che passa di mano con un calo del 2,32%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Deutsche Post mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,97%, rispetto a +0,6% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Tecnicamente, la società con sede a Bonn è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,55. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```