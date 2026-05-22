Kevin Warsh giura come presidente della Fed. Trump: "Voglio che sia totalmente indipendente"

(Teleborsa) - Kevin Warsh ha prestato giuramento come presidente della Federal Reserve nella East Room della Casa Bianca davanti al giudice della Corte Suprema Clarence Thomas, succedendo ufficialmente a Jerome Powell. Alla cerimonia erano presenti il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick e l'ex segretaria di Stato Condoleezza Rice.



Donald Trump ha elogiato il nuovo numero uno della banca centrale: "Nessuno è meglio preparato a guidare la Fed di Kevin Warsh. A 35 anni è diventato il governatore più giovane della Federal Reserve. Le sue credenziali sono impareggiabili e ha un rispetto profondo e reverenza nell'istituzione. Siamo così fortunati ad averlo". Il presidente ha poi aggiunto: "Mi aspetto che passerai alla storia come uno dei migliori presidenti della Federal Reserve. Credo che lo sarà".



Sul tema dell'indipendenza della Fed, Trump ha assunto un tono apparentemente distensivo: "Voglio che sia totalmente indipendente e che abbia il supporto della mia amministrazione". Rivolgendosi direttamente a Warsh ha aggiunto: "Non guardare me, non guardare nessuno, fai solo le tue cose e fai un ottimo lavoro".



Sul fronte della politica monetaria, Trump ha tracciato la sua visione: "Diversamente dai suoi predecessori, Kevin capisce che quando l'economia esplode, è una cosa buona. Lasciate che esploda. Vogliamo fermare l'inflazione ma non vogliamo fermare la crescita". Citando i rialzi di Wall Street, Trump ha sostenuto che i mercati salgono perché apprezzano la scelta di Warsh. Il presidente ha anche anticipato che il nuovo chairman porterà a una riforma della Fed e un "dibattito robusto" all'interno dell'istituzione.



Warsh ha ringraziato Trump per la cerimonia: "È un tale onore avere la cerimonia qui nella East Room. Non potevo chiedere un posto più bello e un benvenuto migliore".Warsh ha descritto il nuovo incarico come "l'onore di una vita tornare al servizio pubblico" in un ruolo associato a una "responsabilità grossa e solenne".



Rivolgendosi a Trump, Warsh ha dichiarato che le "sue più grandi ambizioni sono per l'America" e che "questi anni possano portare una prosperità senza eguali che alzerà gli standard di vita di tutti gli americani. La Fed ha qualcosa a che fare con questo". Ricordando il duplice mandato della banca centrale — piena occupazione e stabilità dei prezzi — ha spiegato che quando quegli obiettivi vengono perseguiti "con saggezza e chiarezza, con indipendenza e risolutezza, l'inflazione può essere più bassa, la crescita più forte, i salari più alti e l'America può essere più prospera e il suo posto nel mondo più sicuro". Ha infine promesso una riforma della Fed all'insegna dell'"eccellenza": "Il mio obiettivo è creare un ambiente in cui le persone migliori possano compiere il lavoro migliore della loro vita".

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