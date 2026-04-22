Wall Street positiva dopo proroga del cessate il fuoco e con focus sulle trimestrali

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street
, nonostante il contesto geopolitico in Medio Oriente che continua a mantenere un elevato livello di incertezza
. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato
, senza fissare una scadenza precisa, la fine del cessate il fuoco con l'Iran, a seguito della cancellazione dei colloqui programmati, adducendo come motivazione l'incapacità di Teheran di nominare interlocutori credibili in un contesto di profonda frammentazione del potere. L'Iran, dal canto suo, ha continuato a definire irrealistiche le richieste degli Stati Uniti.
Intanto, l'Iran ha oggi aperto il fuoco contro due navi nello Stretto di Hormuz
, mentre due delle sue superpetroliere mettono alla prova il blocco statunitense. La televisione di stato iraniana ha poi riferito che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha sequestrato due navi - identificate come la MSC Francesca e la Epaminondas - e le ha portate a riva per un'ispezione.
Sul fronte della politica monetaria
, l'audizione di conferma di Kevin Warsh al Senato non è riuscita
a dissipare l'incertezza sulla futura governance della Fed. Warsh ha ribadito che l'indipendenza della banca centrale è "di primaria importanza", evitando al contempo di affrontare le questioni più controverse, in particolare le indagini che coinvolgono l'attuale leadership della Fed.
Tra chi ha pubblicato i conti prima della campanella
, Philip Morris
ha tagliato
le sue previsioni di profitto annuale a causa dell'incertezza normativa sulle sue buste di nicotina Zyn e della crescente concorrenza; Boeing
ha registrato
una perdita nel primo trimestre molto più contenuta di quanto previsto dagli analisti; AT&T
ha aggiunto più abbonati wireless del previsto nel primo trimestre, con ricavi in crescita a 31,5 miliardi di dollari; CME
ha registrato
un aumento del 20% degli utili del primo trimestre, grazie all'aumento della volatilità dei mercati.
Guardando ai principali indici di Wall Street
, il Dow Jones
avanza a 49.502 punti (+0,72%); sulla stessa linea, aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.112 punti (+0,68%). Positivo il Nasdaq 100
(+0,77%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,68%).