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Wall Street positiva dopo proroga del cessate il fuoco e con focus sulle trimestrali

Commento, Finanza
Wall Street positiva dopo proroga del cessate il fuoco e con focus sulle trimestrali
(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street, nonostante il contesto geopolitico in Medio Oriente che continua a mantenere un elevato livello di incertezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato, senza fissare una scadenza precisa, la fine del cessate il fuoco con l'Iran, a seguito della cancellazione dei colloqui programmati, adducendo come motivazione l'incapacità di Teheran di nominare interlocutori credibili in un contesto di profonda frammentazione del potere. L'Iran, dal canto suo, ha continuato a definire irrealistiche le richieste degli Stati Uniti.

Intanto, l'Iran ha oggi aperto il fuoco contro due navi nello Stretto di Hormuz, mentre due delle sue superpetroliere mettono alla prova il blocco statunitense. La televisione di stato iraniana ha poi riferito che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha sequestrato due navi - identificate come la MSC Francesca e la Epaminondas - e le ha portate a riva per un'ispezione.

Sul fronte della politica monetaria, l'audizione di conferma di Kevin Warsh al Senato non è riuscita a dissipare l'incertezza sulla futura governance della Fed. Warsh ha ribadito che l'indipendenza della banca centrale è "di primaria importanza", evitando al contempo di affrontare le questioni più controverse, in particolare le indagini che coinvolgono l'attuale leadership della Fed.

Tra chi ha pubblicato i conti prima della campanella, Philip Morris ha tagliato le sue previsioni di profitto annuale a causa dell'incertezza normativa sulle sue buste di nicotina Zyn e della crescente concorrenza; Boeing ha registrato una perdita nel primo trimestre molto più contenuta di quanto previsto dagli analisti; AT&T ha aggiunto più abbonati wireless del previsto nel primo trimestre, con ricavi in crescita a 31,5 miliardi di dollari; CME ha registrato un aumento del 20% degli utili del primo trimestre, grazie all'aumento della volatilità dei mercati.

Guardando ai principali indici di Wall Street, il Dow Jones avanza a 49.502 punti (+0,72%); sulla stessa linea, aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.112 punti (+0,68%). Positivo il Nasdaq 100 (+0,77%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,68%).

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