USA, Dipartimento di Giustizia archivia indagine su presidente Fed Jerome Powell
Era ostacolo per nomina Warsh
(Teleborsa) - Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha archiviato l'indagine penale contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, rimuovendo un ostacolo importante alla nomina di Kevin Warsh per sostituirlo.
"Questa mattina è stato chiesto all'Ispettore Generale della Federal Reserve di esaminare gli extracosti di costruzione - pari a miliardi di dollari - che sono stati sostenuti dai contribuenti - ha scritto Jeanine Pirro, procuratrice federale del Distretto di Columbia in un post su X - L'Ispettore Generale ha l'autorità di ritenere la Federal Reserve responsabile nei confronti dei contribuenti americani. Mi aspetto un rapporto completo a breve e sono fiduciosa che il risultato contribuirà a risolvere, una volta per tutte, i quesiti che hanno portato questo ufficio a emettere i mandati di comparizione".
"Di conseguenza, ho dato istruzioni al mio ufficio di chiudere la nostra indagine mentre l'Ispettore Generale svolge questa inchiesta - ha aggiunto - Si noti bene, tuttavia, che non esiterò a riavviare un'indagine penale qualora i fatti lo giustificassero".
Il senatore Thom Tillis, repubblicano della Carolina del Nord, aveva di fatto bloccato la conferma di Warsh da parte del Senato a meno che non venisse archiviata l'indagine penale su Powell.
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