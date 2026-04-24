USA, Dipartimento di Giustizia archivia indagine su presidente Fed Jerome Powell

Era ostacolo per nomina Warsh

(Teleborsa) - Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha archiviato l'indagine penale contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, rimuovendo un ostacolo importante alla nomina di Kevin Warsh per sostituirlo.



"Questa mattina è stato chiesto all'Ispettore Generale della Federal Reserve di esaminare gli extracosti di costruzione - pari a miliardi di dollari - che sono stati sostenuti dai contribuenti - ha scritto Jeanine Pirro, procuratrice federale del Distretto di Columbia in un post su X - L'Ispettore Generale ha l'autorità di ritenere la Federal Reserve responsabile nei confronti dei contribuenti americani. Mi aspetto un rapporto completo a breve e sono fiduciosa che il risultato contribuirà a risolvere, una volta per tutte, i quesiti che hanno portato questo ufficio a emettere i mandati di comparizione".



"Di conseguenza, ho dato istruzioni al mio ufficio di chiudere la nostra indagine mentre l'Ispettore Generale svolge questa inchiesta - ha aggiunto - Si noti bene, tuttavia, che non esiterò a riavviare un'indagine penale qualora i fatti lo giustificassero".



Il senatore Thom Tillis, repubblicano della Carolina del Nord, aveva di fatto bloccato la conferma di Warsh da parte del Senato a meno che non venisse archiviata l'indagine penale su Powell.

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