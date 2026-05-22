New York: in calo Insulet Corporation

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda che produce dispositivi medici innovativi , che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Insulet Corporation più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Insulet Corporation ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 155,8 USD. Primo supporto individuato a 152,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 159,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```