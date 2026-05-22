Open Fiber, "La fibra che ti premia" sbarca in Lombardia

(Teleborsa) - La fibra ottica di Open Fiber è arrivata anche nelle province di Como, Lecco e Varese. Famiglie, professionisti e imprese di 43 comuni possono oggi accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, con un’opportunità in più: ricevere un voucher da 100 euro grazie all’iniziativa ‘La fibra che ti premia’.



Tutti gli utenti residenziali che dal 4 maggio al 31 dicembre 2026 attiveranno una connessione ultraveloce in fibra ottica tramite uno degli operatori partner di Open Fiber potranno richiedere il voucher. Il premio potrà essere convertito in un Buono Regalo Amazon.it, in una gift card MediaWorld, in buoni carburante Enilive o Q8 oppure, tra le novità di questa edizione, in buoni spesa Coop e Conad. Il termine ultimo per presentare la richiesta del premio è fissato al 31 gennaio 2027.



La rete ultraveloce disponibile nei 43 comuni selezionati raggiunge circa 80mila unità immobiliari grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che porta la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici ed è l’unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. "Con la disponibilità della fibra ottica FTTH e con iniziative come ‘La fibra che ti premia’, vogliamo accompagnare cittadini e famiglie nel passaggio verso una connettività più moderna e performante, riducendo concretamente il divario digitale nei territori», dichiara Marielena Cacciola, Field Manager Coordinator di Open Fiber. «La rete realizzata nelle province di Como, Lecco e Varese è un’infrastruttura abilitante per lo sviluppo economico e sociale, capace di sostenere nuovi servizi digitali, lo smart working e l’innovazione delle imprese locali".

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