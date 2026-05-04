"La fibra che ti premia", Open Fiber rilancia campagna voucher e amplia platea beneficiari

(Teleborsa) - Open Fiber rilancia la sua campagna voucher e amplia la platea dei beneficiari. “La fibra che ti premia” coinvolgerà infatti 562 comuni in tutta Italia, con l’obiettivo di incentivare l’attivazione della connettività in fibra ottica nelle aree storicamente meno servite e più soggette al cosiddetto digital divide. L’iniziativa coinvolge complessivamente oltre 4 milioni di unità immobiliari, contribuendo in modo concreto alla riduzione del divario digitale e alla diffusione di servizi ad altissima capacità. Tutti gli utenti residenziali che dal 4 maggio al 31 dicembre 2026 attiveranno una connessione ultraveloce tramite uno degli operatori partner di Open Fiber potranno richiedere un voucher.



Il premio potrà essere convertito in Buono Regalo Amazon.it, gift card MediaWorld, buoni carburante Eni o Q8 oppure, tra le novità di quest’anno, in buoni spesa Coop e Conad. Il termine ultimo per presentare la richiesta dei premi è fissato al 31 gennaio 2027.



La rete interessata dalla campagna “La fibra che ti premia” è realizzata in tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che porta la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici ed è in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. Si tratta - spiega la nota - dell’infrastruttura più avanzata oggi disponibile per supportare servizi digitali evoluti come smart working, streaming, cloud, gaming online e applicazioni professionali.



Con questa iniziativa rivolta agli utenti residenziali, Open Fiber punta a favorire una maggiore adozione della fibra ottica e a rafforzare la diffusione della cultura digitale nei territori, offrendo ai cittadini un incentivo concreto per compiere il passaggio verso una connettività più veloce, stabile e affidabile.

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