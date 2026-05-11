Open Fiber: fibra ottica e voucher da 100 euro in 69 comuni del Piemonte

(Teleborsa) - La fibra ottica di Open Fiber è arrivata anche nelle province di Torino, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Famiglie, professionisti e imprese di 69 comuni possono oggi accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, con un’opportunità in più: ricevere un voucher da 100 euro grazie all’iniziativa ‘La fibra che ti premia’.



Tutti gli utenti residenziali che dal 4 maggio al 31 dicembre 2026 attiveranno una connessione ultraveloce in fibra ottica tramite uno degli operatori partner di Open Fiber potranno richiedere un voucher del valore di 100 euro. Il premio potrà essere convertito in un Buono Regalo Amazon, in una gift card MediaWorld, in buoni carburante Enilive o Q8 oppure, tra le novità di questa edizione, in buoni spesa Coop e Conad. Il termine ultimo per presentare la richiesta del premio è fissato al 31 gennaio 2027.



Per partecipare all’iniziativa è sufficiente verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito, scegliere un operatore partner e procedere con l’attivazione della linea in fibra ottica. Una volta completata l’installazione, il voucher potrà essere richiesto compilando l’apposito form online. È inoltre importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo con il codice sulla borchia ottica, necessario per validare la partecipazione all’iniziativa.



La rete ultraveloce disponibile nei 69 comuni selezionati raggiunge circa 112mila unità immobiliari grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), che porta la fibra ottica direttamente all’interno degli edifici ed è l’unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. "Con la disponibilità della fibra ottica FTTH e con iniziative come ‘La fibra che ti premia’, vogliamo accompagnare cittadini e famiglie nel passaggio verso una connettività più moderna e performante, riducendo concretamente il divario digitale nei territori", dichiara Miruna Stoicescu, Regional Manager Piemonte Nord e Valle D’Aosta di Open Fiber. "La rete realizzata in Piemonte è un’infrastruttura abilitante per lo sviluppo economico e sociale, capace di sostenere nuovi servizi digitali, lo smart working e l’innovazione delle imprese locali".









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