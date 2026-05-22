Piazza Affari: si concentrano le vendite su NewPrinces

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo agroalimentare italiano , che passa di mano con un calo del 2,57%.



L'andamento di NewPrinces nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di NewPrinces mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 15,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```