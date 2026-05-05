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Crolla a Piazza Affari NewPrinces
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In breve
05 maggio 2026 - 09.35
Ribasso per il
gruppo agroalimentare italiano
, che passa di mano in perdita dell'11,73%.
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