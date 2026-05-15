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Piazza Affari: NewPrinces in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
15 maggio 2026 - 12.30
Si muove in perdita il
gruppo agroalimentare italiano
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,00% sui valori precedenti.
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