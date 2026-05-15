Piazza Affari: in calo NewPrinces

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo agroalimentare italiano , che presenta una flessione del 2,85%.



La tendenza ad una settimana di NewPrinces è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di NewPrinces si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 17,04 Euro. Supporto stimato a 16,53. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 17,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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