UniCredit-Gruppo Grifo Agroalimentare: sinergia a sostegno imprese settore lattiero-caseario

22 maggio 2026 - 14.25

(Teleborsa) - La Region Centro Nord UniCredit e Gruppo Grifo Agroalimentare hanno sottoscritto un accordo di filiera per facilitare l'accesso al credito e rafforzare le potenzialità di sviluppo delle aziende associate, sostenerne e promuoverne la crescita e la competitività.



L'accordo permette a UniCredit di sostenere le imprese associate a Gruppo Grifo - una quarantina, incluse diverse cooperative, per un totale di oltre 200 singoli conferenti, tra realtà produttive e attività economiche prevalentemente umbre e in parte minore anche marchigiane -, valorizzando l'appartenenza alla filiera che contribuirà a rendere più semplice e agevole l'accesso alle risorse della banca. UniCredit mette infatti a loro disposizione consulenza specializzata, prodotti ad hoc e soluzioni creditizie a condizioni agevolate.



Per Carlo Catanossi, Presidente Gruppo Grifo Agroalimentare, commenta: “Questo accordo rappresenta un passo strategico per sostenere concretamente la competitività delle nostre 40 imprese associate e oltre 200 produttori, facilitando l’accesso a strumenti finanziari innovativi e specializzati. Rafforzando la filiera cooperativa, potremo investire in qualità, innovazione e sostenibilità, contribuendo così allo sviluppo dei nostri territori e valorizzando le eccellenze lattiero-casearie locali”.



Secondo Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, commenta: “Il comparto agroalimentare rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia umbra e UniCredit ne sostiene la crescita attraverso soluzioni su misura e un supporto consulenziale altamente qualificato. Grazie ai nostri team specializzati, affianchiamo le imprese nei principali percorsi di sviluppo, dall’innovazione alla transizione energetica e digitale. La collaborazione con il Gruppo Grifo Agroalimentare, società agricola di riferimento nel settore lattiero-caseario, contribuisce a rafforzare l’intera filiera, facilitando l’accesso al credito e offrendo risposte concrete alle esigenze delle aziende associate. Un impegno orientato a favorire lo sviluppo e la competitività del tessuto produttivo, in linea con il ruolo di UniCredit, banca fortemente radicata sul territorio.”





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