Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio
Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,58%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50.985. Rischio di eventuale correzione fino al target 49.769,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 52.200,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)