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Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dell'1,43%

Il FTSE MIB chiude a 50.220,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dell'1,43%
Milano guadagna bene e porta a casa un +1,43%, terminando la sessione a 50.220,35 punti.
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