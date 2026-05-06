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Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,86%

Il FTSE MIB esordisce a 48.976,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,86%
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, con un incremento dello 0,86%, a quota 48.976,16 in apertura.
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